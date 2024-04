Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul inchiderea marilor magazine in weekend sau scurtarea programului. Premierul Marcel Ciolacu a precizat in urma cu cateva zile ca a dat spre analiza propunerea privind eventuala inchidere a supermarketurilor in weekend.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat luni, in legatura cu inchiderea magazinelor mari in weekend, ca romanii nu pot fi obligati sa mearga la cumparaturi la orele indicate de stat, mentionand ca se incearca sa se faca un studiu "pe anumite focusuri de oameni" si, in functie de rezultat, se…

