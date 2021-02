Un proiect al Ministerului Agriculturii provoaca neliniște in randul crescatorilor de porci. Potrivit actului normativ, oamenii nu mai au voie sa țina mai mult de 5 porci, in gospodarie. De la acest numar in sus, ograda se transforma in exploatație comerciala, ceea ce presupune respectarea unor reguli de bio-securitate stricte. Cum ar fi dușul obligatoriu pentru proprietar, inainte sa intre in cocina porcilor. In plus, spații de anesteziere si sacrificare. Autoritațile spun ca doar așa putem scapa de gripa porcina. Doar cinci porci au voie in ograda gospodarilor. Unul singur in plus va transforma…