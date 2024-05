Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista deocamdata un consens in UE pentru trimiterea de instructori militari pe teritoriul Ucrainei, a declarat marti la Bruxelles seful diplomatiei europene, in finalul unui consiliu al ministrilor apararii din statele membre, transmite AFP, informeaza Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 826. Țarile UE nu au ajuns la un consens privind trimiterea de instructori militari in Ucraina, anunța șeful diplomației europene. Unii membri se tem ca masura ar duce la escaladarea tensiunilor cu Rusia.

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a indemnat țarile neutre care vor lua parte la summitul privind Ucraina din Elveția sa ințeleaga ca participarea la reuniune va insemna abandonarea poziției neutre și trecerea de partea Kievului, iar aceste acțiuni vor fi…

- Lipsa de forța de lupta cu care se confrunta Ucraina a atins un punct critic, iar poziția sa pe campul de lupta in ultimele saptamani s-a inrautațit considerabil, pe masura ce Rusia și-a accelerat ofensiva pentru a profita de intarzierile in transporturile de arme americane, relateaza NYT.

- Statele membre NATO au ajuns la un acord cu privire la trimiterea de sisteme de aparare antiaeriana suplimentare in Ucraina, printre care baterii de rachete Patriot. De asemenea, mai mulți aliați au anunțat ajutoare individuale suplimentare.STIRIPESURSE.

- Razboi in Ucraina, ziua 747. Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, atrage atentia NATO ca nu are sens sa mai nege faptul trimiterii de militari ai Aliantei in Ucraina.