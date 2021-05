Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta are duminica, 2 mai, sedinta online, de la ora 11.00, potrivit unui anunt al Prefecturii Capitalei. Rata de infectare a fost sambata sub 3 la mia de locuitori, aceasta fiind 2,86 la mie, iar vineri a fost de 2,98. Prefectul Alin Stoica a anuntat…

- Restaurantele ar putea fi redeschise la interior, la 30% din capacitate, iar spectacolele ar putea fi reluate in București dupa ce rata de infectare a scazut sub pragul de trei la mie, in ultimele zile. Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta Bucuresti (CMSU) va discuta, de la ora 11.00, deschiderea…

- Sedinta Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) Bucuresti va avea loc duminica, la ora 11,00, urmand sa se desfasoare online, a declarat, pentru Agerpres, prefectul Capitalei, Alin Stoica.

- Primaria municipiului Chișinau cere Comisiei pentru Situații Excepționale sa examineze posibilitatea de a relua activitatea teatrelor, dar și de a redeschide salile de spectacol și cinema. Acest lucru este menționat in ultima ultima decizie a Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinau,…

- Primaria municipiului Chișinau a emis astazi o solicitare catre Comisia Naționala de Sanatate Publica pentru a permite reluarea evenimentelor culturale in are liber, dar și redeschiderea salilor de concerte și teatre cu o capacitate de 50%. Solicitarea a fost facuta la ședința de astazi a Comisiei locale.

- A inceput protestul din Piața Univesitații din București. Circa 100 de membri AUR, in frunte cu George Simion, liderul formațiunii s-au strans in Piața Universitații. Cinci autocare cu oameni de la Bacau, Iași și Brașov au ajuns in Capitala. Oamenii au ieșit in strada sa ceara renunțarea la restricțiile…

- Autoritațile cauta soluții pentru a putea participa la spectacole și concerte in cel mai scurt timp. Ne-am putea bucura de spectacole, daca la intrarea in teatru vom prezenta un test COVID negativ, adeverința de vaccinare sau o adeverința care sa arate ca am trecut prin boala.Marinela Țepus, directorul…

