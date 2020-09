Oamenii fără măști vor fi supravegheați și depistați din aer cu drone Ceretatorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațiala lucreaza la fabricarea de drone care vor fi folosite in lupta contra COVID-19. Printre misiunile dronelor vor fi livrari urgente de hrana sau medicamente, dar și depistarea oamenilor care nu poarta masca, scrie libertatea.ro. Dupa modelul altor state europene, Romania se pregateste sa intre si ea in […] The post Oamenii fara maști vor fi supravegheați și depistați din aer cu drone appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

