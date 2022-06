Stiri pe aceeasi tema

- Telescopul Spațial Hubble a surprins galaxia spirala IC 342, cunoscuta și sub numele de Caldwell 5. Oamenii de știința au avut unele dificultați in observarea ei din cauza obstacolelor existente in cale, a indicat NASA. „Galaxia spirala IC 342, sau Caldwell 5, apare in apropierea ecuatorului discului…

- Oamenii de stiinta au cultivat, pentru prima data, plante de pe Terra in cateva grame de sol lunar, transportat cu decenii in urma de astronautii programului Apollo, scrie Le Figaro. Acest succes alimenteaza speranta ca intr-o zi ar putea fi posibila cresterea plantelor direct pe Luna. Acest lucru ar…

- O parte din strada 1 Decembrie 1918, zona care incepe de la intersectia cu Bulevardul Dacia, a fost decopertata in toamna anului trecut si de atunci a ramas asa. Oamenii care trec pe aceasta strada zilnic sunt disperati ca isi rup masinile in gropi si spun ca sunt nevoiti sa mearga cu viteza melcului…

- Din 2017, Philip Morris International (PMI) a investit 500 de milioane de dolari in fabrica din Otopeni pentru a o transforma intr-una producatoare de consumabile pentru produsele fara tutun, vizand dezvoltarea capacitaților de producție și sustenabilitatea. Investițiile vor continua și in 2022-2023,…

- Oamenii de știința sunt de acord: cafeaua ne face bine. Iar in ultimii ani, multe cercetari au cautat sa afle care este cantitatea care merita consumata zilnic. Raspunsul este: trebuie sa bem trei cani, adica 700 ml.

- Spanacul ar fi cel mai sanatos aliment din lume. Medicii ne recomanda sa-l consumam zilnic. Se spune ca spanacul ajuta la prevenirea cancerului, protejeaza creierul si inima si trateaza anemia. De asemenea, acest aliment minune te ajuta sa scapi si de kilogramele in plus. Profita acum : Oferta de nerefuzat…

- Politic Prefectul Haralambie Epure ataca in forța problemele județului martie 28, 2022 09:18 Saptamana trecuta, prefectul județului Teleorman, Haralambie Epure a dat startul unui adevarat maraton de vizite la primariile din județul Teleorman, acesta declarand ca va merge in toate cele 97 de unitați…