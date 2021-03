Oamenii de știință: Vara în emisfera nordică va dura șase luni Daca toate tendințele vor continua, pina la sfirșitul secolului, iarna va dura mai puțin de doua luni, anotimpurile de tranziție primavara și toamna se vor reduce, iar vara va dura șase luni. Cercetatorii de la Academia chineza de Științe au presupus ca pina in 2100, vara pe Pamint ar putea dura pina la șase luni. Acest lucru este menționat intr-o nota publicata pe Phys.org. Oamenii de știin Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

