Oamenii de știință au simulat o gaură de vierme „miniaturală”, fără o ruptură spațiu – timp Este un pilon al SF-ului, este foarte mica și nu exista in spațiul fizic, dar cercetatorii spun ca au creat ceea ce este, teoretic, o gaura de vierme miniaturala, scrie The Guardian . Cercetatorii au anunțat ca au simulat doua gauri negre minuscule intr-un computer cuantic și au transmis un mesaj intre ele prin ceea ce echivaleaza cu un tunel in spațiu-timp. Ei au spus ca, pe baza informațiilor cuantice teleportate, pare sa fi aparut o gaura de vierme traversabila, dar ca in cadrul experimentului nu a fost creata fizic nicio ruptura de spațiu și timp, potrivit studiului publicat miercuri in revista… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

