Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul SARS-CoV-2 este capabil sa se inmulțeasca in glandele salivare, a declarat un grup de patologi, stomatologi și otorinolaringologi de la școala Medicala a Universitații din Sao Paulo, Brazilia. Studiul lor a fost publicat in The Journal of Pathology, transmite ria.ru Oamenii de știința…

- Oamenii de știința de la Universitatea Nagoya din Japonia au descoperit o modalitate de a detecta tumoarea maligna la creier și la maduva spinarii in baza rezultatelor testelor de urina. Rezultatele cercetarilor lor sint publicate in revista Applied Materials & Interfaces. Experții menționeaza ca metoda…

- Specialiștii de la Universitatea din Carolina de Nord au reușit sa neutralizeze coronavirusul datorita unor nano capcane speciale. Scrie despre asta Phys.org. Mecanismul infecției cu SARS-CoV-2 funcționeaza in felul urmator: cu ajutorul proteinei spike, virusul se agața de enzima de conversie a angiotensinei…

- PodcasturiAdmiterea 2021 la USM: Informații utile pentru viitorii studenți In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", rectorul Universitații de Stat din Moldova, Igor Șarov, a precizat ca instituția pe care o reprezinta ofera intreaga gama de specialitați solicitate de candidații la studii. USM dispune…

- Un grup de oameni de știința din Rusia, SUA și Singapore au creat o metoda de masurare care permite determinarea speranței de viața maxime posibile a omului. Conform datelor obținute, o persoana nu poate trai mai mult de 150 de ani — nici un medicament sau terapie cunoscuta nu poate prelungi acest termen.…

- Viața nu incepe la 40 de ani, conform zicalei, ci doar incetinește foarte mult. Potrivit ultimelor cercetari, creierul lucreaza cel mai rapid la 39 de ani, dupa care incetineste din ce in ce mai mult. Declinul intervine din cauza pierderii pe parcursul virstei mijlocii a invelișului format din acizi…

- Contrar opiniei mai multor sportivi, mersul obișnuit este o modalitate eficienta de a menține sanatatea. Experții principali susțin ca el ajuta nu numai la pierderea in greutate, ci și in cazul diferitor afecțiuni, inclusiv probleme de inima și hipertensiune arteriala, scrie profile.ru Potrivit unui…

- Oamenii de știința elvețieni de la Universitatea din Zurich au efectuat un studiu și au aflat care sint cele șase emoții transmise o persoana cu ajutorul strigatelor. Rezultatele studiului au fost publicate in revista PLOS Biology. Potrivit experților, oamenii striga din mai multe motive, iar aceasta…