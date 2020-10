Stiri pe aceeasi tema

- Adevarul de imunitatea impotriva Covid-19 ramane un mister deoarece agentul patogen, cunoscut sub numele de SARS-CoV-2, este cunoscut științei de mai puțin de un an.Experții considera ca boala ar fi mai ușoara daca un supraviețuitor va fi reinfectat, deoarece ar avea probabil un anumit nivel…

- Ați observat ca in fața aparatului foto va intoarceți cu obrazul sting - indiferent de faptul cu ce mina țineți gadgetul? S-a dovedit ca o facem in mod inconștient. Selfie-urile din stinga sint o manifestare a fenomenului de deplasare a percepției spațiale numit „pseudoneglect”, scrie Daily Mail. Se…

- Astronomii de la University College London au reușit sa masoare cu destula precizie masa unui neutrin, o particula „fantomatica” ce interacționeaza rar cu materia obișnuita. Aceste particule sint foarte ușoare, iar masa lor este aproape de zero. Despre aceasta scrie editia Science Alert. Cercetatorii…

- Oamenii de știința au descoperit ca pasarile cinta in primele ore ale dimineții pentru a-și incalzi coardele vocale inainte de o zi incordata. Studiul a fost publicat in Animal Behaviour, pe scurt despre el relateaza Daily Mail. Se știe ca pasarile cintatoare, cel mai energic cinta in zori, dar de ce…

- Cercetatorii din Israel au obținut o eficiența record in transformarea energiei solare in combustibil. Acum, ei doresc sa implementeze in acest proces un mecanism similar cu fotosinteza pentru a obține rezultate și mai bune. Un grup de oameni de știința de la Institutul de tehnologie din Israel a dezvoltat…

- Un nou studiu realizat de oamenii de știința de la Universitatea Exeter din Marea Britanie demonstreaza ca dispozitivele de curațare a plasticului care aduna deșeurile de pe suprafața oceanului nu vor rezolva problema poluarii. Lucrarea este publicata in revista Science of the Total Environment. Cercetatorii…

- Descoperirea legata de varsta la care creierul nu mai produce neuroni starneste mari controverse printre oamenii de stiinta. Cercetatorii au facut dezvaluiri care schimba tot ce stiam despre hipocamp. Dezvaluirile cercetatorilor starnesc o serie de controverse Un studiu publicat in jurnalul Nature face…

- A aparut un material nou care se poate restabili rapid. El reacționeaza la apa și chiar la lumina, și se descompune complet. Cercetatorii au dezvoltat un material care se autorestabilește. Polimerul biosintetic poate fi utilizat pentru a repara parțile obiectelor care se uzeaza din cauza mișcarii constante…