- Cercetatorii germani au anuntat ca vor clona si creste porci modificati genetic pentru a putea efectua noi transplanturi de inima la om, relateaza Reuters. La inceputul acestui an, pentru prima oara in istorie, o echipa de chirurgi americani au transplantat cu succes o inima de porc in corpul unui…

- Covid-19 nu va deveni niciodata o boala endemica și se va comporta intotdeauna ca un virus epidemic, a avertizat Raina MacIntyre, profesor de biosecuritate la Universitatea New South Wales din Sydney. Oamenii de știința folosesc o ecuație matematica, așa numita “R naught” sau RO, pentru a evalua cat…

- Dereglarea imunitara provocata de boala COVID-19 se prelungeste mult timp dupa infectarea initiala si dupa recuperare, potrivit unor studii efectuate de oamenii de știința de la Centrul Medical Cedars-Sinai din Statele Unite.Cand oamenii sunt infectati cu un virus sau alt agent patogen, corpurile lor…

- Varianta Omicron pare a fi cea mai blanda dintre toate, de la declanșarea crizei COVID. Cercetatorii de la Universitatea Cambridge atrag atenția asupra faptului ca virusurile au o capacitate limitata de evoluție, iar noua varianta ar putea insemna un puternic declin al pandemiei. Mai mult, datele…

- Oamenii de știința britanici avertizeaza asupra efectelor urmatorului val al pandemiei de Covid-19. Marea Britanie ar trebui sa se pregateasca pentru cresterea ratei de infectare in ianuarie, spun oamenii de stiinta. Cercetatorii au facut si o simulare: se asteapta la circa 25-75.000 de decese pana…

- Imunitatea impotriva COVID-19 reprezinta un fenomen complex si, desi exista dovezi privind scaderea nivelului de anticorpi la sase luni dupa vaccinare, oamenii de stiinta cred ca celulele T joaca si ele un rol vital in furnizarea unei protectii contra acestei infectii, informeaza Reuters.Cercetatorii…