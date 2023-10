Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința de la Institutul din Amsterdam, impreuna cu colegii de la Muzeul de Istorie Naturala din Londra, au stabilit ca o specie de pește numita Coregonus oxyrinchus nu a disparut, așa cum se credea anterior. Acest lucru a fost dezvaluit de publicația BMC Ecology and Evolution. Pentru a-și…

- Creaturile marine simple nu au nevoie de creier pentru a invața. La aceasta concluzie au ajuns zoologi din Germania și Danemarca. Specialistii au studiat comportamentul meduzei Tripedalia Cysophora, care traiește in apele Caraibelor. Meduzele nu au creier central și doar o mie de celule nervoase…

- O noua specie de pangolin a fost descoperita de cercetatori in urma analizei unor solzi ai acestui mamifer, care fusesera confiscati, potrivit unui studiu publicat marti, informeaza AFP. Pina acum, oamenii de stiinta credeau ca exista doar patru varietati asiatice si patru africane ale acestui mamifer…

- Tigrul tasmanian, un carnivor marsupial vargat si de marimea unui ciine, denumit si Thylacine, care a dominat in trecut continentul australian si insulele sale adiacente, era un pradator de top in lantul trofic, care vina canguri si alte vietuitoare. Din cauza oamenilor, aceasta specie a disparut intre…

- Oamenii de știința din domeniul botanicii din Singapore au descoperit pe insula Borneo un palmier care inflorește și da fructe sub pamint. Deși locuitorii din Borneo cunoșteau existența acestui palmier unic, acesta era necunoscut oamenilor de știința. Locuitorii insulei maninca fructele palmierului…

- Oamenii de știința au descoperit ca Phyllostachys nigra var. henonis, o specie de bambus foarte raspindita in Japonia și care, spre deosebire de alte plante, inflorește doar o data la 120 de ani, ar putea disparea și afecta ecosistemul. Cercetatorii au descoperit ca acest bambus s-ar putea confrunta…

- Specialiștii care lucreaza la o pastila pentru pierderea grasimilor care nu necesita dieta au facut o descoperire majora in cercetarile lor, potrivit The US Sun. Experții spera ca descoperirea lor va revoluționa lupta impotriva obezitații.