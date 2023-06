Stiri pe aceeasi tema

- Oameni de stiinta din Australia si China sunt de parere ca au descoperit un antidot pentru cea mai otravitoare ciuperca din lume, potrivit unui studiu publicat marti in revista Nature Communications, informeaza DPA.

- Oameni de stiinta din Australia si China sunt de parere ca au descoperit un antidot pentru cea mai otravitoare ciuperca din lume, potrivit unui studiu publicat marti in revista Nature Communications, informeaza DPA.Autorii studiului considera ca un colorant medical, autorizat deja de Agentia pentru…

- Cercetatorii au efectuat o analiza ADN a aerului adunat cu ajutorul unui avion. Rezultatele au fost interesante, relateaza gazeta.ru cu referire la PeerJ Life and Environment. Timp de 10 ani, oamenii de știința au stapinit tehnologia captarii ADN-ului din mediu. El poate fi prelevat din particule de…

- Un grup de oameni de știința, sub conducerea Juliei Gevorgyan de la Institutul Oceanografic Scripps din California a descoperit peste 19 mii de vulcani marini. Acest lucru a fost posibil datorita datelor din satelit. Munții subacvatici creați de activitatea vulcanica in adincul oceanului pot atinge…

- Oamenii de știința britanici vorbesc despre o analiza "fara precedent", capabila sa dezvaluie modul in care cresc tumorile: in Marea Britanie s-a descoperit capacitatea "aproape infinita" a tumorilor de a evolua și de a supraviețui, datorita unei cercetari indelungate și precise. Rezultatele monitorizarii…

- Oamenii de știința australieni spun ca au descoperit un mucegai care poate descompune plasticul in 140 de zile, ceea ce da speranța pentru criza reciclarii.Oamenii de știința de la Universitatea din Sydney au descoperit ca pot folosi doua tipuri de mucegai care se gasesc in mod obișnuit in plante…

- Oamenii consumau droguri pe teritoriul in care acum se afla Spania in urma cu 3.000 de ani, potrivit unui studiu preluat de BBC. Oamenii din Peninsula Iberica foloseau droguri halucinogene in Spania in urma cu aproximativ 3.000 de ani. Cercetatorii spun ca parul provenit dintr-un sit funerar din Menorca…

- Apa acopera 71% din suprafața Pamantului, dar nu se știe cand sau cum a ajuns toata aceasta apa pe Pamant. Oamenii de știința au descoperit intr-un nou studiu ca meteoriții vechi de aproximativ 4,5 miliarde de ani au fost unele dintre cele mai uscate obiecte extraterestre inregistrate vreodata, excluzandu-le…