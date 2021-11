Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni, 15 noiembrie, achitarea inculpatilor din dosarul "Microsoft 3 fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si Calin Tatomir, fost director general al Microsoft Romania SRL.Instanta…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis sa respinga definitiv acțiunea intentata de Laura Codruța Kovesi, fosta șefa DNA, impotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care nu i-a acordat gradul profesional de Parchet General. Minuta ICCJ: “Admite recursul declarat de paratul Consiliul…

- Judecarea recursului formulat de Traian Basescu, zis și PETROV, in dosarul cu același nume, in care fostul presedinte al Romaniei a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii a inceput, vineri, la Inalta Curte de Casație și Justiție. Dupa lovituta dura primita pe 7 septembrie, cand…

- Dupa un an de la incendiul izbucnit la Spitalul din Piatra Neamț, in urma caruia au murit 10 pacienți intubați, bolnavi de Covid 19, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca s-a dispus continuarea urmariririi penale fața de 11 suspecți, mai precis 10 suspecți, persoane fizice,…

- Camelia Bogdan, judecator suspendat din magistratura, a pierdut definitiv procesul deschis in 2018 impotriva celor mai importante instituții ale statului roman, printre care Președintele Romaniei, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) sau Serviciul Roman…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc si Organizatia Patronala Mamaia Constanta au anuntat, sambata, ca au depus la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie o plangere penala impotriva ministrului Claudiu Nasui si a altor functionari din Ministerul Economiei, Antreprenoriatului…