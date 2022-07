Oamenii au inventat alcoolul acum 10.000 de ani. Despre bere, vin sau mied Oamenii au descoperit alcoolul acum mai bine de 10.000 de ani, le-a placut gustul si le-a placut si cum se simteau dupa ce beau ceva mai mult. Cu multe milenii in urma, oamenii au preparat bauturi din tot ce au avut la indemana, iar in articol puteti citi despre bere, vin, despre alte bauturi alcoolice si despre teorii nebunesti care spun ca berea i-a civilizat pe oameni si ca a aparut inaintea painii. Informatia pe scurt: Inca de acum mai bine de 10.000 de ani oamenii din lumea intreaga au creat bauturi alcoolice din tot ce au avut la indemana, de la fructe si miere, pana la radacini sau lapte.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul serviciului UPU SMURD- Iași, Diana Cimpoeșu, indeamna populația sa respecte recomandarile specialiștilor privind zilele caniculare, in special evitarea consumului de bauturi alcoolice. Diana Cimpoeșu a mai spus ca sunt contraindicate inclusiv bauturile care conțin cofeina. Diana Cimpoeșu:…

- Localurile și restaurantele din Mamaia au crescut prețurile la un nivel care ii uimește pe turiștii de rand. Desigur ca oamenii cu bani nu se uita la factura, dar oamenii obișnuiți numara ban cu ban.Un turist a relatat cum a platit 80 de lei pe o pizza și 15 lei pe o cafea. Berea la 330 ml a ajuns sa…

- A devenit foarte scump si sa ne racorim pe caldura. La mare, de la suc pana la inghetata, totul costa mult. Reporterii Antena 3 au petrecut o zi la malul marii pentru a vedea cat cheltuieste un roman pe o zi de plaja. Peste 30 de grade au fost astazi in termometre, la malul marii. Asa ca turistii aflati…

- Hotelierii de la mare nu mai sunt dispuși sa inchirieze o camera doar pentru doua nopți și acelea in weekend. Incearca, astfel, sa-i convinga pe turiști sa petreaca mai multe zile pe litoral. Oamenii sunt, insa, iritați de aceasta strategie de marketing. Deși, teoretic, platesc ceva mai puțin la cazare…

- Perechea Irina Bara (Romania) / Ekaterine Gorgodze (Georgia) s-a calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la Valencia (Spania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In sferturi, romanca si partenera sa au invins, miercuri,…

- Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au pregatit o inițiativa legislativa care vine sa interzica bauturile alcoolice energizante. Potrivit lor, in 2021 in Moldova au fost consumate 600 de tone de asemenea bauturi, fiind inregistrata o creștere de trei ori fața de anul precedent. Fii…

- Bauturile perfecte de vara sunt racoritoare, colorate și extrem de aromate. Multitudinea de fructe proaspete, ierburi și legume din acest anotimp creeaza numeroase opțiuni pentru cocktailuri ușoare, ideale pentru vremea calda, care nu sunt doar gustoase, ci și colorate și distractive. Totodata, exista…

- Testati negativ si trimisi cu forta in carantina: in pofida izolarii la Shanghai si a masurilor drastice anti-Covid, locuitorii cu o stare buna a sanatatii se afla si ei in izolare pentru a opri contagierea.