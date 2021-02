Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la British Antarctic Survey (BAS) au descoperit „creaturi stranii” sub un strat de gheata cu grosimea de 900 de metri in Antarctica, potrivit unui studiu publicat luni in revista Frontiers in Marine Science, informeaza DPA. Forand prin banchiza Filchner-Ronne, cercetatorii au descoperit…

- Angajații de la Apele Romane, SGA Hunedoara sunt in alerta dupa ce hidrologii au emis un cod de inundații pe raul Mureș. Avand in vedere avertizarea cod galben, in dreptul stației de epurare Deva, cotele raului Mureș vor fi in creștere in perioada urmatoare. „Se analizeaza posibilitatea…

- Meteorologii anunța ger de joi pana luni, cu temperaturi sub minus 20 de grade in Transilvania. ANM a emis și o alerta Cod portocaliu de vant puternic, cu rafale de peste 130 de kilometri pe ora, in zona montana din 14 județe. Prima alerta Cod galben este in vigoare in intervalul joi ora 12:00…

- Avertismentele meteorologilor si salvatorilor nu-i sperie pe amatorii de pescuit pe timp de iarna. Chiar daca gheata de pe bazinele acvatice este subtire, pe lacul de la Ghidighici au fost vazuti zeci de amatorii de pescuit la copca.

- Aflam vesti triste. Oamenii din comuna Cicarlau deplang pe rețelele sociale moartea indragitului interpret de muzica populara Nicolae Sabau. Dumnezeu sa-i dea odihna vesnica celui care in 7 decembrie a implinit 91 de ani. Artistul face parte din spița nobila a renumiților interpreți de muzica populara…

- O nava ruseasca de pescuit, cu 19 oameni la bord, s-a scufundat in Marea Barents, in timpul unei furtuni. Doua persoane au fost salvate din apele inghețate și 17 sunt date disparute, informeaza The Moscow Times . Oficialii cred ca gheața care s-a acumulat pe vas ar fi dus la scufundare, mai scrie…

- Un val de caldura a lovit estul Australiei in acest weekend. Temperaturile au depasit 40 de grade Celsius in anumite parti ale țarii, iar mii de oameni s-au refugiat pe plaja pentru a scapa de canicula și a se racori la briza oceanului, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Temperaturile au atins 42 de grade…

- Vaccinul anticoronavirus a iscat deja discuții aprinse inca inainte sa apara și sa inceapa sa fie utilizat, iar pentru cei sceptici Raed Arafat s-a aratat dispus sa se vaccineze in direct, relateaza Observator News. Șeful DSU a spus ca gestul sau ar putea sa convinga și pe alții sa se vaccineze.Raed…