Oameni prinși de dărâmături, după bombardament Președintele regiunii Donețk, Pavel Kirilenko, a anunțat pe Telegram ca ieri dimineața rușii au bombardat din nou Donețk. Ca și alta data, au vizat puncte civile, blocuri cu locuințe. Așa se face ca, din cauza bombardamentelor, au murit cel puțin șase persoane și alte cel puțin 30 sunt prinse sub daramaturi. Printre acești oameni, dupa cum afirma sursa citata, e și un copil. „Cel puțin 30 de oameni se afla sub daramaturile unui bloc cu cinci nivele din Ciasov Iar. Acolo s-a semnalat și prezența unui copil. Incercam sa intervenim repede, ca sa-i scoatem in viața”, a precizat acesta. The post Oameni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, ”profund intristate” de moartea a cel putin 1.000 de persoane intr-un ”cutremur devastator” in Afganistan, au anuntat miercuri ca examineaza un raspuns umanitar, fara a exclude sa discute direct cu talibanii la putere la Kabul si al caror guvern nu a fost recunoscut de Washington, relateaza…

- O biserica de lemn a unei celebre manastiri ortodoxe din estul Ucrainei a fost distrusa in urma unui nou bombardament rus, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, amintind ca precedentul bombardament a ucis saptamana aceasta in aceeasi manastire patru calugari, informeaza AFP.…

- La 90 de zile de la inceperea razboiului impotriva ucrainenilor, rușii anunța ca au cucerit orașul Svetlodarsk din districtul Bakhmut, regiunea Donețk. Autoproclamatul Cartier General de Aparare Teritoriala al RPD a declarat pe canalul sau de Telegram ca „Svetlodarsk a intrat sub controlul operațional…

- Contextul internațional este unul special. Traim vremuri de cumpana, iar perioada curenta este definitorie pentru modul in care se vor aseza urmatoarele decenii. Așa cum a-ți constatat in ultima... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, marti seara, ca 156 de femei si copii au fost evacuati din otelaria Azovstal din Mariupol si sunt acum la Zaporojie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și alte 27 au fost ranite in timpul atacurilor rusești din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, a afirmat guvernatorul regional. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Opt civili au fost ucisi duminica in bombardamente asupra regiunilor Harkov si Donetk, dintre care patru numai in orasul Liman, aproape de front si sub amenintarea directa a inaintarii ruse, au anuntat guvernatorii regionali, transmite AFP, potrivit Agerpres. “Bombardamente rusesti in regiunea Donetk:…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca incearca sa organizeze un fals referendum pentru independenta in regiunile sudice Herson si Zaporojie pe care le ocupa, informeaza vineri AFP. Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate…