- Primul caz de coronavirus din Argeș In judetul Arges a fost confirmat, vineri, primul caz de infectare cu COVID-12 la un barbat de 46 de ani, aflat de o zi in carantina, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP). “Barbatul este in prezent internat la Sectia Boli Infectioase Adulti a Spitalului Judetean…

- In contextul epidemiei de coronavirus, clericii și organizațiile bisericești din Episcopia Oradiei se pun la dispoziția credincioșilor, in cooperare cu autoritațile județene și locale, pentru a ajuta varstnicii și persoanele aflate in carantina sau in izolare la domiciliu.Preoții și voluntarii…

- Avand in vedere masurile de prevenție pentru evitarea raspandirii Coronavirus, conducerea AJOFM Buzau a luat urmatoarele decizii: “Șomerii indemnizați programați la viza lunara se consider automat prezenți in luna martie, urmand a se prezenta in perioada 21-23 aprilie 2020, conform graficului afișat…

- Pacientul la care s-a confirmat infectarea cu coronavirus este internat la Institutul ”Matei Bals” din Bucuresti, izolat, si in continuare fara simptome specifice bolii. Autoritatile au extins ancheta epidemiologica pentru a identifica toate persoanele cu care acesta a intrat in contact. De asemenea,…

- Autoritatile iraniene au anuntat miercuri seara restrictii privind libera circulatie in tara pentru persoanele infectate sau suspectate ca sunt infectate cu noul coronavirus, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''In loc sa plasam in carantina orase, vom pune in aplicare restrictii privind circulatia…

- Epidemia de coronavirus care face ravagii in Italia a alertat intreaga Europa. Sunt 10 localitați din nordul Peninsulei aflate in carantina, cu școli, baruri și magazine inchise. In regiunea Lombardia au fost raportate peste 150 de cazuri de imbolnaviri și sunt deja 2 decese inregistrate. Autoritațile…

- Autoritatile din Buzau au identificat 20 de locuri unde ar putea fi izolati si monitorizati buzoienii care intra in contact cu persoane diagnosticate cu coronavirus. Este vorba despre o fosta tabara scolara, aflata la circa 35 de kilometri de municipiului Buzau.

- Pacientul este o tanara care s-a intors din China pe 24 ianuarie. "Pacientul este stabil si este monitorizat indeaproape", se arata intr-un comunicat al ministerului Sanatații. Femeia se afla in izolare intr-un spital, relateaza duminica dpa.Primul caz de coronavirus din India a fost raportat…