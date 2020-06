Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale au provocat inundatii in 90 de localitati din 19 judete Foto: Nicu Popescu Ploile torentiale au provocat, în cursul zilei de luni, inundatii în 90 de localitati din 19 judete, apa intrând în 171 de case, dar si în sute de curti, beciuri si subsoluri.…

- In Banat, viitura a inundat strazi si zeci de gospodarii, dupa o ploaie puternica. Șuvoaiele de apa au maturat totul in cale, și au luat pe sus mașini și copaci. Momentul dezastrului a fost surprins de localnici cu telefoanele mobile.

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Mesaj RO-ALERT de INUNDAȚII la Aiud: O familie evacuata, trenuri blocate și 8 strazi inundate Natura s-a dezlanțuit in noaptea de luni spre marți in județul Alba, mai exact in Aiud, provocand inundații care au blocat deja opt strazi și au dus la blocarea mai multor trenuri.…

- Ploile torentiale din noaptea de luni spre marti au afectat mai multe localitati din judetul Vaslui. Apele revarsate au rupt drumuri de acces in zona Garceni, iar la Rafaila au intrat in casele oamenilor.

- Aproape 30 de oameni au fost evacuați, linia de cale ferata Reșița-Caransebeș a fost blocata de aluviuni, pe mai multe drumuri circulația a fost intrerupta și zeci de gospodarii au fost inundate in județul Caraș-Severin, in urma ploilor din ultimele 24 de ore, scrie Mediafax.ISU Caraș-Severin…

