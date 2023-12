Mai mulți oameni cu suflet mare au pus mana de la mana și acum, in prag de sarbatori, au achiziționat un carucior electric pentru o adolescenta din Galda de Jos care sufera de un handicap grav. „O mana de oameni uniți am reușit o minune pentru o fetița care avea mare nevoie de un carucior […] The post Oameni cu suflet mare au pus mana de la mana și au achiziționat un carucior electric, pentru o adolescenta din Galda de Jos, cu handicap grav first appeared on teiusinfo.ro | stiri teius | ziar teius .