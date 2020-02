O zonă cu toalete pentru câini, instalată pe aeroportul din Osaka Pe aeroportul Itami din Osaka a fost instalata o zona cu toalete pentru cainii care calatoresc alaturi de stapanii lor, completata de un stalp unde acestia se pot usura, relateaza luni Reuters. Zona de toaleta, instalata intr-o curte imprejmuita in afara terminalului, va fi de asemenea dotata cu dus si boluri cu apa, a declarat compania Kansai Airports. Conceputa pentru a incuraja cainii sa se usureze inainte de zborurile interne, zona este prima facilitate de acest gen instalata pe un aeroport din Japonia. Cainii insotitori au voie sa utilizeze toaletele pentru persoane cu dizabilitati din terminal,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

