O ziaristă pro Kremlin a fost împușcată mortal într-un poligon din Crimeea Svetlana Babaieva, o ziarista din Rusia, care lucra pentru un important grup de presa sustinut de Kremlin, a murit impușcata, intr-un poligon de tragere din Crimeea. Jurnalista Svetlana Babaieva a murit vineri, vineri dupa ce ar fi fost impuscata accidental intr-un poligon de antrenament militar din Crimeea, au transmis oficiali regionali si institutii de presa de stat, conform Reuters. Svetlana Babaieva a fost sefa biroului grupului media Rossiia Segodnia din Simferopol, al doilea oras ca marime din peninsula Crimeea , pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina in 2014. Babaieva a fost ucisa de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

