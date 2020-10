O zi predominant noroasă Joi, cer predominant noros. Soarele rasare la ora 07:44. In zona noastra, la orele dimineții se vor resimți temperaturi scazute, insa in dupa amiaza zilei vremea se va incalzi treptat. Izolat se vor inregistra precipitații, iar vantul va avea unele intensificari. Soarele apune la ora 18:27. Temperaturile minime se vor situa intre 5 și 9 grade, insa se vor resimți mai scazute, iar valorile maxime intre 14 și 15 grade. Vineri, temperaturile ridicate insoțite de instabilitate. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

