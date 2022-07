O zi din viaţa unui “babuin” român “Babuinul” este specia din Romania identificata de ministrul Finantelor, Adrian Caciu, evident PSD, in 90% dintre antreprenori. Acei antreprenori romani care-i fac domnului Caciu bugetul anual, pe care apoi acesta il imparte dupa cum vor muschii lui. Pe de o parte, din taxele si impozitele platite de “babuin” se dau salarii la profesori, politisti, medici, ... The post O zi din viata unui “babuin” roman appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

