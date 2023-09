Stiri pe aceeasi tema

- Rocsana Marcu e agent imobiliar in Dubai de mai multe luni de zile. Intr-un interviu pentru Ciao, fosta vedeta de televiziune a recunoscut ca a stabilit un nou record in cariera ei profesionala, caci intr-o singura zi a vandut zece apartamente. In urma cu ani de zile, Rocsana Marcu era prezentatoare…

- Simona Halep nu va afla in viitorul apropiat decizia tribunalului independent Sports Resolutions in cazul de dopaj care o vizeaza. Jucatoarea de tenis a anunțat joi seara in mediul online ca hotararea „va fi amanata și mai mult”, relateaza GSP.ro.„Astazi am aflat ca decizia in cazul meu, pe care o așteptam…

- Dupa ce ani de zile a locuit in Londra, Rocsana Marcu s-a stabilit acum in Dubai, in Emiratele Arabe Unite. Continua sa vanda proprietați și in Marea Britanie, dar și in Emirate, unde are mare succes ca agent imobiliar. Dupa ani de zile in care a vandut apartamente și case in Marea Britanie, Rocsana…

- S-a aflat cine este omul din spatele trapperului Gheboasa. Ce sfaturi a primit de la mentorul sau: 'Du-te și rupe-i!'Trapperul, care a crescut fara tatal sau natural, a gasit un mentor in Lucian Ștefan, proprietar al casei de discuri Global Recods și fost iubit al Innei, informeaza adevarul.ro.…

- Andreea Balan și Victor Cornea se afla zilele acestea in Germania. Acolo, jucatorul de tenis in varsta de 29 de ani concureaza la turneul Hamburg European Open, iar cantareața e cea care il susține necondiționat. In urma cu mai bine de doua zile, Andreea Balan și Victor Cornea s-au imbarcat in avion…

- Zile de cosmar pe strazile si aeroporturile din Marea Britanie. Doua milioane de britanici pleaca in vacanta in strainatate in acest weekend, cel mai mare numar din ultimii patru ani. Drumul spre relaxare a inceput insa cu cozi imense la Londra, in Manchester sau la Dover, acolo unde coada la controlul…

- Acesta se va desfașura intre 6 și 9 iulie, cand muzicieni consacrați pe plan internațional și talente ale comunitații locale vor susține concerte simfonice, camerale și recitaluri cu repertorii din opere clasice și contemporane. Programul va cuprinde reprezentații din opere cunoscute, dar și lucrari…

- Indragitul actor Robert De Niro este in doliu! Nepotul sau, Leandro de Niro, s-a stins din viața la varsta de 19 ani, iar anunțul trist a fost facut de mama tanarului pe contul sau personal de Instagram. Familia tanarului este devastata de durere, iar Robert De Niro a transmis un mesaj dureros.