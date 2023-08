Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu o vidra care se plimba pe plaja, la Eforie Nord, au devenit virale pe internet. Potrivit imaginilor, vidra a devenit repede vedeta printre turisti care au filmat-o si fotografiat-o. Specialistii spun ca aparitia vidrei pe plaja este un eveniment rar, noteaza news.ro.Un clip video cu o…

- Ușor speriata, dar, in același timp extrem de curioasa, vidra s-a „plimbat”, joi, pe plaja de la Eforie Nord, spre bucuria turiștilor, care au imortalizat momentul, informeaza Dobrogea TV.Imagini cu vidra care se plimba printre turisti, ajunge in valurile marii si revine pe mal printre oameni au devenit…

- Ineditul moment a fost captat de turiștii matinali, veniți sa admire rasaritul, și postat mai apoi in spațiul online."Vidra matinala pe plaja din Eforie! Rasarit cu vidre!", este mesajul care insoteste postarea de pe un grup de Facebook.Specialistii spun ca aparitia vidrei pe plaja este un eveniment…

- Scene violente au avut loc, in urma cu puțin timp, pe o cunoscuta plaja din Eforie Nord, dupa ce salavamarii au atras atentia de mai multe ori unui grup de turisti sa nu intre in marea agitata. Oamenii, nervoși, nu au facut altceva decat sa sara la bataie.

- Turiștii care se afla in prezent la Marea Neagra au remarcat ca apa acesteia este extrem de rece. Doar cei mai curajoși au indraznit sa faca baie. Motivul acestui fenomen neobișnuit este Upwelling-ul, un eveniment destul de rar, in care vantul sufla atat de puternic incat schimba direcția curentului…

- Poluare masiva in Ucraina dupa ce un baraj a fost distrus de ruși. Pericolul se indreapta acum spre Marea Neagra și ar putea sa afecteze chiar și litoralul nostru. Cu toate astea, autoritațile dau asigurari ca nivelul poluarii este sub supraveghere și in acest moment totul e in regula pe litoralul romanesc.Organizația…