Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a amenintat ca va renunta la acordul privind cerealele din Marea Neagra, deoarece nu au fost indeplinite mai multe cereri de expediere a propriilor cereale si ingrasaminte in strainatate. Ultima nava care efectueaza un transport in cadrul acordului pentru Marea Neagra este incarcata in prezent…

- Kremlinul a criticat sambata repatrierea de catre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mai multor comandanti ucraineni care urmau sa ramana in Turcia pana la sfarsitul conflictului in baza unui acord intre Moscova si Kiev, relateaza AFP.Turcia este un garant intre Rusia și Ucraina, in baza…

- Seful statului turc, care a anuntat vizita presedintelui rus, Vladimir Putin, "luna viitoare", a fost de parere, ca Rusia si Ucraina "ar trebui sa revina la negocierile de pace". Erdogan, care a luat cuvantul alaturi de presedintele Zelenski, si-a exprimat, de asemenea, dorinta ca acordul privind exportul…

- Kremlinul a declarat duminica faptul ca obiectivul declarat de Moscova la inceputul campaniei sale militare in tara vecina, acela al „demilitarizarii” Ucrainei, a fost „in mare parte indeplinit”, potrivit EFE, noteaza Agepres. „Ucraina foloseste din ce in ce mai putin arme proprii si din ce in ce mai…

- "Singura greșeala" pe care au facut-o Rusia și Belarusul a fost "ca nu am rezolvat aceasta problema in 2014-2015, cand Ucraina nu avea armata și nu era pregatita", a declarat dictatorul belarus Alexandr Lukașenko, referindu-se la "problema ucraineana", scrie Politico.In 2014, Rusia a invadat ilegal…

- Pe masura ce incep lucrarile pregatitoare, ONU doreste ca in paralel sa se desfasoare discutii cu privire la largirea acordului pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra, convenit in iulie anul trecut, astfel incat acesta sa includa mai multe porturi ucrainene si alte incarcaturi decat cereale,…

- Bombardamente masive ale rușilor asupra Ucrainei. Rusia a lansat un val de lovituri pe scara larga asupra Kievului și a intregii Ucraine. A provocat distrugeri și raniți pe scara larga, in timp ce Moscova se pregatește pentru sarbatoarea Zilei Victoriei, care marcheaza aniversarea infrangerii Germaniei…

- Pe dronele rusești lansate miercuri noapte spre joi dimineața asupra orașului Odesa au fost inscripționate mesaje precum „pentru Moscova” și „pentru Kremlin”, potrivit forțelor armatei ucrainene, o aparenta referire la o presupusa tentativa de asasinat impotriva dictatorului rus Vladimir Putin , scrie…