O ucraineancă specializată în furturi a dat spargeri în România O cetațeana ucraineana a fost arestata preventiv pentru comiterea mai multor furturi in orașul Iași. Aceasta a fost prinsa in timp ce sustragea portofelele mai multor persoane, cu un prejudiciu estimat intre 200 și 4.000 de lei. Ucraineanca fusese anterior cercetata și trimisa in judecata pentru infracțiuni similare comise in București, Buzau, Brașov și in alte județe. Proceduri legale in cazul ucrainencei specializate in furturi la Buzau. Parchetul de pe langa Judecatoria Iași a deschis o ancheta in cazul penal nr. 6475/P/2023 pentru fapte de furt, constand in 9 incidente separate. Aceste infracțiuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

