Stiri pe aceeasi tema

- Daria Bilodid (21 de ani), fosta campioana mondiala la judo, a facut o serie de dezvaluiri incredibile despre ruși. Ucraineanca a incercat sa arate pe rețelele sociale ororile produse de armata lui Putin in țara sa, dar a fost bombardata cu mesaje jignitoare de sportivi și chiar de copii din Rusia.…

- Soldații ruși, decedați în razboiul din Ucraina, ramân uitați de Kremlin, afirma Vadim Denisenco, consilier al ministrului Afacerilor Interne din țara vecina. Potrivit lui, ar fi pentru prima oara în istorie când batalioanele refuza sa își ia raposații. Oficialul…

- Soldatii lui Putin lupta aproape gratis! Un mercenar Wagner, soldat in ceea ce se spune ca ar fi armata privata a lui Putin, ar fi primit solda 6 euro pe zi pentru a lupta in Ucraina. Barbatul le-ar fi povestit cu lux de amanunte soldatilor ucraineni care l-au luat prizonier despre misiunea pe care…

- Apar informații tulburatoare despre asprele tratamente pe care soldații ruși le suporta chiar din partea superiorilor sai. Din pacate, aceștia sunt folosiți drept carne de tun și abandonați pe campul de lupta atunci cand agonizeaza. Este greu de gasit o explicație pentru care Putin a decis sa-și trateze…

- Potrivit imaginilor, soldații ruși se predau in masa. „Ei nu vor sa moara pentru palatele lui Putin”. Occupiers surrender en masse. They don't want to die for the palaces of #Putin and #Kadyrov . pic.twitter.com/eYsSTLID6K — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

- Anterior, au aparut mai multe clipuri video in care martorii spun ca au vazut cel puțin 30 de elicoptere rusești care ataca orașul Hostomel, aflat la mai puțin de 20 de kilometri de Kiev. Presa de la Kiev susține ca 3 elicoptere au fost doborate. That is what an invasion Looks Like #Ukraine #Russia…

- Locuitorii din Belarus sunt ingrijorați de comportamentul soldaților, care iși descarca nervii pe ei, iar soldații aduși din partea asiatica a Rusiei sunt in centrul tensiunilor. Sursele locale din Belarus spun ca armata rusa jefuiește zone intregi de padure de lemne de foc pentru incalzirea taberelor…

- Bunica tanarului omorat in bataie de doi soldați a venit cu un mesaj indurerat pe rețele. „Soldații care ar trebui sa ne apere ne omoara. Vreau ca societatea sa se uneasca, nu doar in cazul nostru, dar și alte cazuri de violența”, menționeaza aceasta