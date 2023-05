Stiri pe aceeasi tema

- Harta Șpagii din spitalele din Romania. In Cluj-Napoca, doar in doua spitale de stat pacienții nu au raportat cazuri in care li s-a cerut mita sau „atenții” de la medici sau asistente in anul 2023, perioada ianuarie - martie.

- Președintele Asociației Transplantaților din Romania (ASR), Gheorghe Tache, avertizeaza ca aceasta categorie de pacienți se confrunta, de mai multe timp, cu lipsa totala sau cu cantitați insuficiente de medicamente imunosupresoare, esențiale post-transplant. Situația a aparut in urma cu aproximativ…

- In fiecare an, peste 10 milioane de persoane se imbolnavesc de tuberculoza. In ciuda faptului ca este o boala care poate fi prevenita si vindecata, peste 1,5 milioane de oameni mor in fiecare an din cauza tuberculozei. Potrivit statisticilor din 2021, 10,6 milioane de oameni au facut aceasta boala,…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat pentru News.ro ca Spitalul Militar Central este unul dintre cele mai bune spitale din Romania si ca situatia deputatului a carui familie afirma ca a fost ucis de patru infectii nosocomiale pe care le-ar fi luat din acest spital urmeaza sa fie clarificata…

- Medicii din Romania se plang din nou de faptul ca Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), care citeste cardurile de sanatate ale pacientilor pentru a putea emite retete si trimiteri, are mari probleme de functionare. Medicii si pacientii din Iasi cu care a vorbit „Ziarul de Iasi" spun ca problemele…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) este de parere ca infiintarea unui corp al expertilor medicali care sa realizeze expertize judiciare in cazurile de malpraxis ar fi de un real folos atar pacientilor cat si medicilor dar, in mod deosebit, autoritatilor care judeca aceste situatii. In acest context, …

- Autoritațile și lideri politici de la București au acuzat Ucraina de lucrari de dragare pe canalul Bastroe, care ar fi urmat sa distruga Delta Dunarii. Principala acuzație era ca debitul apei va scadea in Delta Dunarii și canalele din Romania nu vor mai fi navigabile. Fii la curent cu cele…

- Conform barometrului european, peste 18% dintre romani spun ca au oferit diferite atenții doctorilor atunci cand au avut nevoie de ingrijiri medicale. Cu alte cuvinte, 1 fin 5 romani da șpaga atunci cand merge la spital sau la o alta unitate medicala.Printre motivele pe care le invoca pacienții atunci…