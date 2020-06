O tînără se plînge de condițiile mizerabile din spitalul raional Orhei. Reacția administrației O tinara se plinge ca rudele sale diagnosticați cu Covid-19 au fost internați in condiții deplorabile in spitalul raional Orhei. Pe de alta parte administrația acestuia refuza sa comenteze plingerile anonime. Tinara susține ca fratele sau și viitoarea soție a acestuia sint internați de 14 zile in spitalul raional Orhei, insa nu au acces la condiții minime, iar in timp ce ploua afara, ploua și in s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

