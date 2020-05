Anunțul a fost facut Tibor Lakatos, membru al comitetului operativ pentru combaterea epidemiei de COVID-19, intr-un briefing de presa, transmite MTI, citat de agerpres. Potrivit acestuia, persoanele care sosesc din Romania sau Ucraina si vor sa ramana pe teritoriul Ungariei trebuie sa intre intr-o carantina de 14 zile. Relaxarea restrictiilor legate de cele doua tari face obiectul unei analize atente, a mai spus el, afirmand ca Romania si Ungaria 'nu arata in prezent nicio intentie' de a face pasi similari. Pe de alta parte, in baza unui decret intrat in vigoare sambata, cetatenii ungari care…