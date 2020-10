Inca o țara europeana va reveni la masuri stricte de protecție in contextul creșterii numarului de cazuri de coronavirus. Incepand de miercuri, Olanda va fi supusa „izolarii partiale”. Acest lucru presupune ca barurile și restaurantele sa fie inchise in aceasta perioada. „Intram in izolare partiala(…)Va fi greu, dar este singura solutie. Trebuie sa fim mai stricti”, a anuntat marti premierul Mark Rutte, relateaza AFP, potrivit Agerpres. The post O țara europeana intra in „izolare parțiala”. In ce constau noile masuri appeared first on Puterea.ro .