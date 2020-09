Stiri pe aceeasi tema

- La doar cincisprezece zile de la inceputul anului scolar, 81 de scoli au fost inchise in Franta, in timp ce in circa zece universitati, inclusiv facultati de medicina, au aparut cazuri de COVID-19, au declarat oficiali, relateaza AFP.

- Inca 292 de persoane au fost internate, dupa ce au fost infectate cu COVID-19. Totodata, 46 de pacienti primesc ingrijiri in sectiile de Terapie Intensiva, transmite postul Bfmtv. Autoritatile sanitare franceze au precizat ca rata de pozitivare a testelor a ajuns la 4,5 la suta, fata de 1,4…

- Dupa doar trei zile de la debutul noului an școlar, 22 de scoli din Franta au fost inchise din cauza epidemiei de coronavirus. 10 se afla pe teritoriul metropolitan, iar 12 sunt in insula La Reunion. Anuntul a fost facut de Jean-Michel Blanquer, ministrul francez al Educatiei, potrivit Reuters. Oficialul…

- “Un inceput de an școlar aproape normal”- acest lucru și l-a dorit ministrul francez al Educației, Jean-Michel Blanquer. Coronavirusul nu-i uita nici pe copii. Vineri, la postul de radio Europe1, dl. Blanquer a anunțat reinchiderea a 22 de școli – 12 in metropola și 10 in Reunion. In total, circa 100…

- ''Vom mobiliza fortele de politie si jandarmeria pentru un mai bun control. Vrem sa fie clar: trebuie sa te temi mai putin de jandarmul care te va amenda decat de virus'', a declarat la postul BFM TV purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, scrie agerpres.ro. El a avertizat ca Franta…

- Doua scoli elementare de la Paris au fost inchise incepand de marti si miercuri, ca masura de precautie, dupa confirmarea unor cazuri de covid-19, insa nu este vorba despre vreun ”cluster”, potrivit Agentiei Regionale a Sanatatii (ARS), relateaza AFP, potrivit news.ro.Scoala elementara Lamoriciere,…