O tânără s-a aruncat în gol de la etajul cinci al unui bloc din Timișoara Un nou incident grav s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe Calea Șagului din Timișoara – o fata s-a aruncat in gol de la etajul cinci al unui bloc. Aceasta a urcat pe scari și s-a folosit de un scaun pentru a putea ajunge la fereastra și a-și pune capat zilelor. Vecinii spun ca victima nu […] Articolul O tanara s-a aruncat in gol de la etajul cinci al unui bloc din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

