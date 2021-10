Stiri pe aceeasi tema

- Inca o profesoara din Bistrita-Nasaud si-a pierdut viata din cauza unei forme grave de Covid-19. Ana-Maria Cocis a murit la doar 55 de ani, la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, unde era internata.

- Scandal de proportii la Spitalul Judetean Satu Mare, dupa ce o tanara de 20 de ani din Stana, insarcinata in luna a 7-a, a murit, titreaza jurnalistii de la www.presasm.ro. Mai multe persoane din Stana au incercat sa intre in spital, motiv pentru care la fata locului au fost trimise forte de ordine.…

- O veste trista a cazut ca un fulger asupra elevilor și profesorilor de la Colegiul Național „Andrei Mureșanu”. Profesoara de fizica Ana-Maria Cociș a murit ieri seara, la Spitalul Județean din Bistrița. Era infectata cu Covid19… „Din pacate, va anunțam cu regret ca ne luam ramas bun de la inca un cadru…

- Cantareața Dodo, protejata lui Costi Ionița, a ajuns la spital dupa ce a prezentat simptome specifice noului coronavirus. Lucrurile sunt și mai dificile, asta deoarece artista e insarcinata in opt luni. Mama ei a oferit noi detalii despre starea de sanatate.

- O gravida infectata cu COVID-19 a murit la Spitalul Județean din Oradea. La sfarșitul lunii septembrie, femeia s-a dus la urgențe, dupa ce a stat acasa o saptamana și s-a tratat cu diverse medicamente.

- Marturia unei paciente insarcinata, infectata cu COVID-19 și tratata la SJU Alba: „M-am nascut a doua oara, medicii mi-au salvat viața!” Marturia unei paciente insarcinata, infectata cu COVID-19 și tratata la SJU Alba: „M-am nascut a doua oara, medicii mi-au salvat viața!” O pacienta in varsta de 33…

- Doua tinere, in varsta de 22 și 26 de ani, și un barbat de 35 de ani se afla printre persoanele care au murit din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore. Este vorba despre o tanara in varsta de 22 de ani, din județul Caraș-Severin, vaccinata, care prezenta mai multe boli asociate grave. De asemenea, o…

- Tanara se casatorise in iunie și era insarcinata in 30 de saptamani.Dupa ce femeia a intrat in coma, medicii au decis sa intervina prin cezariana pentru a salva copilul. Soțul femeii a postat un mesaj cutremurator. ”In aceasta zi, draga mea soție, Dumnezeu a ales sa mi te ia de langa mine ceea ce nu…