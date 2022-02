O tânără i-a ucis cu mașina pe copilul și soția amantului ei O romanca din Austria, in varsta de 37 de ani, ar fi responsabila pentru un accident de circulație in care au murit doua persoane: o mama de 43 de ani și fiul ei de 5 ani. Femeia este acum cercetata pentru crima, dupa ce anchetatorii au descoperit ca cele doua femei se știau, iar romanca i-ar fi lovit intenționat pe cei doi cu mașina. Tragedia s-a petrecut sambata seara, ora 16:33, in Villach, un oraș din Carintia, pe un drum in care limita de viteza era 30 km/ ora. O mașina condusa cu viteza i-a lovit din plin pe femeia de 43 de ani și pe fiul ei, de 5 ani. Echipajele medicale sosite la fața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

