- CARIERA… Pentru tinerii vasluieni dornici sa imbrațișeze o cariera militara, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui anunța scoaterea la concurs, in școlile militare, a 700 de locuri. Doritorii pot depune dosarul de inscriere la sediul Jandarmeriei vasluiene, pana la data de 4 noiembrie. De asemenea,…

- Alpinista iraniana Elnaz Rekabi a disparut dupa ce și-a dat jos hijabul, in timp ce participa la o competiție sportiva din Seul. Campioana la alpinism nu a mai fost vazuta sau auzita de duminica, 16 octombrie, potrivit The Guardian. Atleta a facut gestul indrazneț de a incalca regulamentele obligatorii…

- PERICOL… Caz grav la Rasesti, comuna Dranceni! In aceasta seara, intr-o locuinta a explodat o butelie cu GPL, iar un barbat a fost ranit destul de grav la nivelul fetei si al toracelui. La fata locului se deplaseaza o ambulanta din cadrul ISU, precum si un echipaj de pompieri din cadrul sectiei Husi.…

- NOUTAȚI In data de 22 septembrie a.c., fața de un tanar in varsta de 19 ani, din municipiul Barlad, Capațina Dumitru Ciprian, a fost dispusa masura reținerii, pentru 24 de ore. Acesta face parte din „lotul Huzum” format din patru infractori incarcerați pe 5 septembrie, care au furat din peste 12 societați…

- CU ROADELE PE MASA… Calendaristic vorbind, am intrat deja in prima luna din toamna acestui an, iar pentru comunitatile rurale din judet a devenit o traditie organizarea, la nivel local, a unei manifestari culturale dedicata acestui frumos si nostalgic anotimp. Asadar, dupa intreruperea cauzata de raspandirea…

- FLASH MOB… Weekend-ul acesta a fost, clar, cel al mireselor furate. Ieri, ziarul nostru v-a prezentat cazul unei proaspete soții furate care a incins o hora chiar in Piața Civica, la statuia lui Ștefan cel Mare. Astazi, va prezentam varianta unei mirese furate de motocicliști. Ca la un flash mob, nuntașii…

- FINAL… CSM Vaslui a pierdut finala Cupei municipiului Vaslui la handbal masculin, fiind invinsa la loviturile de departajare de HC Buzau, scor 29-30 (26-26 in timpul regulamentar). Podiumul a fost completat de CSM Odorheiu Secuiesc, dupa victoria cu 25-22 in fața celor de la CSO Teutonii Ghimbav. Ediția…

- Cel mai aglomerat weekend al sezonului pe litoral, cu peste 200 de mii de turiști la malul marii, sta sub semnul steagului roșu, arborat de la inceputul saptamanii pe aproape toate plajele. Sunt cinci oameni care au murit inecați doar in ultimele zile, inclusiv un salvamar. Iar o a șasea persoana e…