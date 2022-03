O tanara poloneza a apelat la aplicatia Tinder pentru a lupta impotriva dezinformarii și pentru a le spune rușilor despre atrocitațile comise in Ucraina. Inspirata de serialul de succes The Tinder Swindler, difuzat pe Netflix, Kinga Szostko din Gdynia a creat un cont fals cu numele ei scris in aalfabetul chirilic, spunand ca a absolvit facultatea de drept la Moscova. Ea a adaugat apoi locația ei fiind in capitala Rusiei și a postat fotografiile ei reale. Cand barbații ruși au inceput sa ii vizioneze profilul, in loc sa vada mai multe fotografii cu bruneta, s-au confruntat cu imaginile care arta…