- "Haideți sa ajutam acea sarmana mama cu cinci copii, care sta in inchisoare pentru citeva mii de euro imprumutați". Cu acest indemn a venit președintele PSRM, Igor Dodon, dupa ce șefa statului a refuzat sa o grațieze pe Natalia Ursachi. Liderul socialiștilor a inceput o campanie de colectare a banilor,…

- Neymar, 29 de ani, a inscris prima oara din acțiune la PSG dupa mai mult de jumatate de an in partida cu Girondins Bordeaux, scor 3-2. Golurile 89 și 90 la echipa pariziana, 400 și 401 ale carierei. Acum a inscris Neymar. Sambata, la o zi dupa tragedia din Brazilia, prietena sa, cantareața Marilia…

- Anda Vladescu, femeie de 33 de ani care anul trecut a incercat sa ucida un polițist, a fost condamnata la 9 ani de inchisoare. Șoferița a lovit intențional organul legii aflat pe o motocicleta in goana de a o opri pentru nerespectarea regulilor de circulație.

- O menajera din Filipine a fost condamnata la o luna de inchisoare in Singapore dupa ce a recunoscut ca a comis mai multe infractiuni printre care se numara umplerea vasului cu apa potabila al familiei la care era angajata cu apa dintr-un vas de toaleta, relateaza DPA marti. Gozar Rose Magtanong,…

- O femeie din SUA a fost condamnata la 53 ani de inchisoare pentru organizarea unui atentat cu bomba impotriva unei moschei in august 2017, chiar daca atacul nu s-a soldat cu victime, relateaza France Presse. Emily Claire Hari (50 de ani), cunoscuta inainte sub numele Michael Hari si care a…

- Un tribunal din Belarus a condamnat-o luni pe Maria Kolesnikova, o figura proeminenta a opozitiei care a condus protestele in masa impotriva presedintelui Alexander Lukasenko (foto), la 11 ani de...

- Francoise de Souza Oliveira, vaduva ambasadorului grec Kyriakos Amiridis, ucis in 2016 in Brazilia, a fost condamnata la 31 de ani de inchisoare pentru ca a planuit crima, informeaza bbc.com, potrivit news.ro. In 2016, ramasitele carbonizate ale diplomatului au fost gasite intr-o masina incendiata,…

- Ioana Basescu a fost condamnata la cinci ani de inchisoare in dosarul privind campania electorala a tatalui sau din 2009. Ce a facut fiica cea mare a fostului președinte al Romaniei, imediat dupa ce a primit sentința de la instanțele de judecata. Cum arata Ioana Basescu dupa ce a fost condamnata la…