- Serviciiile de intervenție au preluat, duminica, o femeie de 33 de ani care a nascut in urma cu trei zile, aflandu-se in luna a șaptea de sarcina. Insa aceasta nu a raspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul, anunța ISU Alba.

- VIDEO Tragedie in Alba: O tanara de 33 de ani a decedat la trei zile dupa ce a nascut. A fost pentru a șaptea oara insarcinata O tragedie s-a petrecut in localitatea Scarișoara din județul Alba, duminica, 5 februarie 2023. O tanara de 33 de ani, lauza dupa ce a nascut in urma cu trei zile a decedat. …

- Criticul de teatru George Banu, membru al Academiei Romane, s a stins din viata la varsta de 79 de ani.Informatia a fost facuta publica de directorul Teatrului National "Radu Stanca" din Sibiu, Constantin Chiriac, care a postat un anunt pe pagina sa de Facebook."Dragii mei,Domnul George Banu a plecat…

- Un hipopotam infometat a inghițit de viu un baiețel de doi ani, in Uganda. Animalul l-a "scuipat" pe copil dupa ce un barbat a reușit sa il sperie, cel mic scapand cu viața in urma atacului șocant.

- Este sau nu Inna insarcinata?! Acestea au fost intrebarile ce au stat pe buzele a milioane de fani ai artistei, dupa un gest facut chiar de ea, in cadrul unui eveniment la care a participat alaturi de partenerul sau. Acum, Deliric a facut afirmații neașteptate despre apariția unui copil in viața sa.…

- Magda Palimariu, care locuiește de luni de zile in Norvegia, a revenit in Romania pentru cateva zile, dar fara baiețelul ei. Prezentatoarea rubricii „Vremea” de la Pro TV a aparut in emisiunea lui Catalin Maruța, unde a facut mai multe dezvaluiri despre viața ei, dupa ce a devenit pentru prima oara…

- Chiar daca are aproape 100 de ani, femeia continua sa se bucure de viața. In fiecare dimineața iși incepe ziua cu o cafea, care ii da energie, dupa care incepe programul zilnic cu animale și munca prin gospodarie."Ma scol dimineața, fac cafeaua. Dupa aceea dau la porci, dau la gaini. Dupa aceea ma duc…

- Petruț, un copil de 1 an care s-a nascut fara sa poata sa vada sau sa mearga, are nevoie de ajutor pentru a duce o viața normala. O boala crunta ii va marca intreaga viața, daca nu va reuși sa urmeze tratamentele medicale necesare.