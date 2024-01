Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani a murit dupa ce a mancat o felie de pizza comandata online, in Marea Britanie. Ancheta arata ca barbatul folosise Google pentru a se asigura ca poate consuma produsul fara probleme.

- Un tanar de doar 23 de ani a decedat dupa ce a consumat o felie de pizza. Nimeni nu se gandea ca așa se va sfarși viața baiatului. Ce s-a intamplat, de fapt, aflați in randurile urmatoare. Un tanar a murit dupa ce a mancat o felie de pizza Un tanar absolvent de facultate a murit dupa ce a luat doar…

- S-a inregistrat primul deces din cauza rujeolei din acest sezon, in Romania. Este vorba despre un bebeluș de doar 7 luni.In cadrul actualei epidemii de rujeola din Romania a fost raportat primul deces din cauza rujeolei la un copil in varsta de 7 luni (neeligibil la vaccinarea cu ROR) din județul…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Romania este in continuare victima dublului standard de calitate. Deși avem aceleași produse ca in țarile din vestul Europei, ingredientele sunt de cele mai multe ori diferite. Fie ca vorbim de sucuri, cafea, mezeluri sau ciocolata, 30% dintre produse au același ambalaj dar…

- Juanita Castro, sora mai mica a lui Fidel Castro, a murit, luni, la varsta de 91 de ani, la Miami, Statele Unite, din cauze naturale, a anunțat, Marie Antoinette Collins, coautoarea carții memorialistice a celei care a luptat zeci de ani in exil pentru a rasturna dictatura impusa in Cuba de frații sai,…

- Trei pacienți ai unui spital de psihiatrie din județul Vaslui au murit dupa ce au mancat alimente de la o manastire. Un alt pacient este in stare grava.Ministerul Sanatații a fost informat, miercuri seara, de catre DSP Vaslui, referitor la o situație grava aparuta la Spitalul de Psihiatrie Murgeni,…

- Femeia operata dupa ce o alta persoana a cazut peste ea cand s-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc din Capitala a murit, azi-noapte, la spital. Ancheta a fost preluata de Serviciul Omoruri. O tentativa de sinucidere a avut un final neașteptat, miercuri dimineața, pe bulevardul Unirii din Capitala.…

- Un numar de 995 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, marti, Ministerul Sanatatii. Potrivit ministerului, la ATI sunt internati 103 pacienti. Din totalul pacientilor internati in prezent, 112 sunt minori, tratati in sectii. In saptamana 16 – 22 octombrie,…