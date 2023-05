Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dimineața polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, pe DN2H Galanești, au oprit pentru control autoturismul condus de catre un barbat de 28 ani, din Vicovu de Jos, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe locul de pasager in autoturism a fost identificat…

- Doi tineri au murit intr-un cumplit accident de circulație produs in județul Iași, duminica dimineața. Un adolescent de 17 ani care nu avea permis de conducere a furat o mașina și i-a luat la plimbare și pe doi prieteni, de 15 și de 21 de ani. Adolescentul a furat o mașina care se afla parcata […] The…

- Un accident grav a avut loc in județul Suceava. Un angajat al Armatei a lovit un biciclist și a fugit de la locul faptei. Este vorba de o tanara de 31 de ani, care a adormit la volan, dupa ce a consumat bauturi alcoolice și a lovit un pensionar de 65 de ani. Victima a […] The post FOTO. O angajata MApN…

- O tanara in varsta de 31 de ani, angajata la Ministerul Apararii Nationale, fiind militar profesionist, a provocat un grav accident, marti seara, la Vatra Dornei. Cel mai grav este ca tanara era in stare avansata de ebrietate si a si parasit locul accidentului. In jurul orei 20.00, pe strada Barnarel…

- Un biciclist a fost lovit aseara de o mașina, in județul vecin. La volan se afla o angajata a MAPN, de la unitatea Prundu Bargaului. Femeia a fost gasita dormind pe volan, cu o alcoolemie de 1,77 la mie. Un accident rutier s-a petrecut aseara in Vatra Dornei. Un biciclist de 65 de ani, care se deplasa…

- Un șofer de 20 de ani s-a rasturnat cu mașina, duminica dimineața, in comuna Mihai Viteazu.Pompierii de la Detașamentul Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in comuna Mihai Viteazu.Apelul de urgența a venit in jurul orei 06:20, iar la misiune au luat parte o autospeciala…

- Lucrarile pe strada Mihail Kogalniceanu fac ca locurile de parcare din zona sa dispara , iar cei care lucreaza in proximitate sau care iși aduc copiii la creșa sau gradinițita nu vor mai avea unde parca.

- Un tanar de 23 de ani a murit dupa ce, in noaptea de miercuri spre joi, a intrat cu masina intr-un cap de pod, pe drumul judetean 208P, in localitatea Dragomiresti. In masina condusa de tanar se afla si o femeie de 38 de ani, care a fost grav ranita. "Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit…