- O tanara de 25 de ani din judetul Buzau, aparent sub influenta drogurilor, a trecut, luni, de paza unui liceu din Buzau fara ca cineva sa o opreasca, a intrat intr-o clasa plina de elevi si s-a asezat in banca. Elevii au incercat sa vada ce este cu ea si pentru ca nu au reusit sa afle nimic au anuntat…

- O intamplare incredibila a avut loc, luni, 10 ianuarie, intr-un liceu din Buzau. Elevii unei clase din Colegiul Economic s-au trezit la ore cu o necunoscuta, care s-a asezat intr-o banca de la mijlocul clasei ca si cum nimic nu era anormal. Tanara parea sub influenta drogurilor, spun martorii, astfel…

- Politistii din orasul Bocsa, judetul Caras-Severin, au fost alertati in urma unui apel la numarul de urgenta 112 in care un barbat de aproximativ 60 de ani anunta ca a alunecat intr-o rapa din padure, ca este ranit si ca nu mai poate iesi.Dupa aproximativ doua ore de cautari, politistii l-au gasit semi-constient…

- Trei angajati ai unei covrigarii din municipiul Piatra-Neamt s-au intoxicat, marti, cu monoxid de carbon si au fost transportati la Unitatea de Primiri Urgente. La fata locului au intervenit pompierii si un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta, solicitati de angajatii societatii care…

- Prefectul judetului Buzau, Daniel Ticlea, anunta ca in continuare spitalele din judet sunt supraaglomerate, fara a exista locuri la Terapie Intensiva, in timp ce paturi pentru bolnavii in stare mai buna sunt doar cateva, dar si ca in ultimele zile activitatea Serviciului Judetean de Ambulanta a intrat…

- Directorul Colegiului Național ”Carol I” a precizat, ieri, ca a demarat ancheta in cazul profesoarei de matematica, dupa ce un parinte a sesizat opinia publica in legatura cu propaganda antivaccin pe care o ducea pe facebook, susținand ca mesajele erau rostite elevilor și la clasa. Managerul colegiului…