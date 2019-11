Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi rinichi care au fost transplantati saptamana trecuta la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" din Iasi au ajuns la doi barbati in varsta de 36, respectiv 37 de ani, care asteptau aceasta sansa de mai mult timp. Constantin Bezede a fost unul dintre cei care au primit un rinichi dupa ce aproape isi…

- In ultimii ani, numarul pacientilor care sufera de boala cronica de rinichi si care au ajuns la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" din Iasi pentru internare de zi sau continua se afla intr-o usoara crestere. Conform statisticilor, in anul 2016 ajungeau la unitatea medicala ieseana 2.642 de pacienti care…

- Un barbat de 76 de ani, aflat in moarte cerebrala, a devenit cel mai in varsta donator din zona Moldovei, dupa ce medicii au prelevat ambii rinichi. Organele au fost transplantate la Spitalul Clinic „C.I. Parhon” din Iași unei femei de 62 de ani și unui barbat de 54 de ani, relateaza Mediafax. Operatia…

- O femeie de 47 de ani a fost gasita beata intr-un șanț, mancata de viermi. Medicii au constatat ca aceasta avea mai multe rani infectate, in care se aflau viermi, și a fost internata la spital pentru tratament de specialitate. Oamenii din comuna Focuri spun ca femeia este o consumatoare inraita de alcool…

- Femeia de 47 de ani care a fost gasita zilele trecute intr-un sant din zona comunei Focuri, cu o plaga la ureche plina cu viermi si cu mai multe escare pe tot corpul, este intr-o stare mai buna. Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" spun ca momentan a trecut de perioada critica, si ca cel…

- Medicii de la Spitalul C.I. Parhon din Iasi au realizat al 13-lea transplant renal din acest an. Un barbat de 38 de ani a primit sansa la o viata mai buna chiar de la mama lui. In zona Moldovei, pe listele de așteptare pentru un transplant de rinichi sunt peste 500 de persoane, anunța MEDIAFAX.Un…