Stiri pe aceeasi tema

- Grupul ArcelorMittal, care detine in Romania trei fabrici, la Hunedoara, Iasi si Roman, a anuntat ca intentioneaza sa concedieze 20% din angajatii din zona de birouri, in cadrul unui plan... The post O companie uriasa, care are fabrica și in vestul țarii, trece la concedieri masive appeared first on…

- O tanara, aflata sub influența alcoolului, a lovit cu mașina o utospeciala de poliție in județul Hunedoara. Polițiștii hunedoreni au observat in localitatea Crișcior un autoturism al carui conducator a marit viteza de deplasare, in momentul in care a trecut pe ... The post Performanța unei șoferițe…

- Polițiștii de la rutiera fac un apel la șoferi, dar și la parinți și bunici, sa fie foarte atenți atunci cand vine vorba de copii. Primii trebuie sa conduca prudent, iar ceilalți, sa ii supravegheze pe cei mici. Altfel, o nenorocire se poate intampla oricand. The post A traversat strada in fuga și…

- Un accident rutier a avut loc luni, 11 ianuarie, in jurul orelor 05.30, pe raza localitații Vidolm din județul Alba. La data de 11 ianuarie 2021, in jurul orelor 05.30, un barbat de 60 de ani, din Abrud, in timp ce conducea un autoturism pe DN 75, pe raza localitații... Articolul ACCIDENT rutier la…

- In jurul orei 10.40, pe DN2 E85, in afara localitații Slobozia Bradului, polițiștii rutieri au intervenit la un accident rutier, in urma caruia a rezultat ranirea unui conducator auto care se afla singur in autoturism. Autoturismul condus de barbatul de aproximativ 77 ani, din judetul Bacau a ieșit…

- Localitatea Toplița din județul Hunedoara a intrat marți in carantina dupa ce rata de infectare a populației a depașit pragul de 27 persoane infectate la mia de locuitori. Autoritațile județene vorbesc despre o situație grava. Localitatea Toplita din judetul Hunedoara a intrat in carantina dupa ce numarul…

- Ghinion pentru doi turiști din Hunedoara, care iși doreau sa ajunga la schi pe domeniul schiabil din Munții Șureanu. Aceștia s-au aventurat cu masina pe drumul catre partie, chiar daca autoturismul nu era echipat corespunzator, și au ramas blocați in zapada. The post Ce s-a intamplat cu doi turiști…

- Un grav accident a avut loc pe DN 66, in localitatea Livadia, din județul Hunedoara. Salvatorii au intervenit la locul impactului dintre patru mașini. The post Victima proiectata prin parbriz, intr-un accident intre patru mașini, pe o șosea din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .