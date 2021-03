O sută de oameni săraci au primit la Vatican prima doză de vaccin Vaticanul a administrat prima doza de vaccin unui grup alcatuit din peste 100 de persoane gazduite în caminul Misionarilor Caritații din San Gregorio al Celio și în alte structuri romane, potrivit Rador.



Acesta este primul grup din cei &"1.200 de oameni, dintre cei mai saraci și mai marginalizați&" care, asa cum a anunțat în urma cu câteva zile biroul de presa al Sfântului Scaun, vor fi vaccinați în timpul Saptamânii Sfinte, gratie dozelor de Pfizer-Biontech cumparate de Vatican si celor oferite de spitalul Spallanzani din Roma. Primele 100 de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic francez Sanofi a anuntat vineri lansarea primelor teste pe oameni pentru cel de-al doilea proiect de vaccin pe care il dezvolta impotriva COVID-19. Primul este inca in faza de testare, dupa ce dezvoltarea sa a ramas in urma. „Sanofi si Translate Bio”, o companie de biotehnologie americana…

- Inca suntem vulnerabili in fața infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Pe langarespectarea restricțiilor impuse de autoritați, vaccinarea, adica imunizarea specifica impotriva noului coronavirus și chiar a noilor tulpini aparute, mult mai contagioase se pare, reprezinta oportunitatea de a controla…

- Țara africana invoca un studiu care susține ca vaccinul britanic ofera o „protectie limitata impotriva formelor moderate ale bolii cauzate de varianta sud-africana, la adultii tineri”, a scris Agepres. Africa de Sud a anuntat ca suspenda temporar programul de vaccinare impotriva COVID-19, care urma…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 vor ajunge in Republica Moldova la mijlocul lunii februarie in cadrul programului COVAX pentru a asigura accesul echitabil la vaccinurile anticoronavirus pentru tarile sarace, a informat intr-un comunicat de presa Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei…

- Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 vor ajunge in Republica Moldova la mijlocul lunii februarie in cadrul programului COVAX pentru a asigura accesul echitabil la vaccinurile anticoronavirus pentru tarile sarace, a informat intr-un comunicat de presa Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei…

- Primele loturi de vaccin impotriva Covid-19 vor ajunge in Republica Moldova la mijlocul lunii februarie. Este vorba despre 24.570 doze de vaccin Pfizer/BioNTech (Comirnaty) și 264.000 doze produse de Oxford/AstraZeneca. MSMPS a recepționat confirmarea livrarii vaccinurilor din partea platformei COVAX,…

- Primele 10 mii de doze de vaccin anti-COVID-19, produs de Pfizer/BioNTech, au intrat in Romania in urma cu doua saptamani. Mii de cadre medicale din spitalele COVID din toata țara au fost imunizate in urmatoarele zile de la marele eveniment. Subiectul ramane, totuși, o necunoscuta pentru mulți romani,…

- Autoritațile italiene au anunțat marți ca potențialul lor vaccin anti-Covid s-a dovedit sigur in faza 1 de testare, informeaza Agerpres, care citeaza EFE. Potrivit sursei citate, este vorba despre un vaccin creat de compania farmaceutica italiana ReiThera, cu sediul la Castel Romano. La cercetare și…