O sută de jihadiști uciși în timpul unei operațiuni Franța-Mali din ianuarie Aproximativ 100 de jihadiști au fost uciși și alți 20 au fost capturați în timpul unei operațiuni militare franco-maliene desfașurate în ianuarie în centrul Mali, potrivit AFP.



&"Aproximativ o suta de teroriști neutralizați, aproximativ douazeci capturați și mai multe motociclete și materiale de razboi confiscate&" în timpul operațiunii &"Eclipse&" efectuata în perioada 2-20 ianuarie de catre armata din Mali și forța franceza Barkhane, a declarat armata maliana pe site-ul sau web, confirmând anterioara informații din surse apropiate cazului. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

