Ciclistul sloven Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a castigat cursa Criterium du Dauphine, duminica, cu mai putin de trei saptamani inainte de startul Turului Frantei, transmite AFP.

CS Rapid Bucuresti a castigat titlul de campioana a Romaniei la handbal feminin, duminica, dupa ce a invins-o pe SCM Ramnicu Valcea cu scorul de 35-27 (16-17), in deplasare, in etapa a 26-a (ultima) a Ligii Nationale, potrivit Agerpres.

FC Brasov a castigat, sambata, si partida retur a barajului pentru mentinerea in Liga 2, cu Politehnica Timisoara scor 1-0, astfel ca va evolua si in sezonul viitor in esalonul secund.

FC Brasov a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Politehnica Timisoara, in prima mansa a barajului de mentinere in Liga 2 Casa Pariurilor, informeaza News.ro.

Senatorul USR de Iasi Cristi Berea afirma ca a fost surprins sa vada o postare a hackerilor rusi de la Killnet in care acestia spun ca il vor ajuta pe Marcel Ciolacu sa ajunga presedinte al Romaniei pentru ca este un om bun, potrivit news.ro.

Simone Tempestini, campionul national en titre, a castigat, sambata, Raliul Harghitei, etapa a doua a Campionatului National de Raliuri Betano (CNRB).

Francezul Fabio Quartararo (Yamaha) a castigat, duminica, Marele Premiu al Portugaliei la MotoGP, a cincea etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza, potrivit news.ro.

FK Csikszereda, Politehnica Timisoara si FC Brasov au obtinut victorii in deplasare, vineri, in etapa a cincea a fazei play-out a Ligii a II-a de fotbal.