- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, 8 decembrie, ca liberalii au fost nevoiți sa faca o coaliție in toamna lui 2021 cu PSD din cauza situației politice și a crizelor prin care trecea Romania.„Am asumat guvernarea cu Partidul Social Democrat si am fost prim-ministru, a trebuit sa-mi asum…

- Partidul Național Liberal arata "ca un elev mediocru pe care il așteapta un examen foarte greu", spune prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu: "Avem de ales intre a bate mingea pe maidan sau sa ne punem cu burta pe carte".

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca atacurile lansate de unii lideri PNL dupa sedintele de coalitie nu reprezinta „scandaluri” in coalitie, ci pozitionari ale unor liberali in interiorul propriului partid. „Acele voci care ies de obicei dupa sedintele de coalitie, cu anumite atacuri, nu sunt pozitionari…

- Palatul Administrativ din Timișoara a fost plin de forfota, vineri dimineața, șeful PNL, Nicolae Ciuca, a fost adus sa dezlege disputa din cadrul filialei PNL. El a sosit la Timișoara … incognito, pentru a discuta despre cererea de mazilire a lui Alin Nica de pe postul de șef al PNL Timiș. La prima…

- Pana sa inceapa intrunirea de luni a Coaliției, dar și dupa o ședința a conducerii PNL, liderul Partidului Național Liberal a ieșit in fața presei cu precizari de ultim moment. Nicolae Ciuca a declarat, luni, inainte de a merge la sedinta Coalitiei, ca Partidul Național Liberal va sustine noua lege…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a admis pentru prima data, oficial, ca va fi candidatul partidului la alegerile prezidențiale din 2024, daca in organul de de decizie al partidului se va lua aceasta decizie.„Sunt presedintele Partidului National Liberal, partid cu blazon si eu cand le-am cerut oamenilor…

- Cata fascinație acest patrunjel. Nicolae Ciuca, Rares Bogdan, fostul ministrul al Afacerilor Interne Lucian Bode si alți lideri locali ai partidului, printre care și Mihai Cristian Lazar, cel mai tanar primar din Romania, barbați de stat unul și unul… Dar patunjelul, ce mai, aceste flori de toamna.…

- Fostul primar al municipiului Deva in perioada 1996-2012 si apoi in intervalul 2016-2017, Mircia Muntean , s-a inscris luni in Partidul National Liberal (PNL), formatiune politica din care a mai facut parte pana in anul 2011. Revenirea in PNL a fostului edil a fost anuntata de presedinta filialei judetene…